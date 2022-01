Sassoli: feretro lascia Campidoglio avvolto da bandiera Unione Europea (Di venerdì 14 gennaio 2022) Roma, 14 gen. (Adnkronos) - Il feretro di David Sassoli ha lasciato il Campidoglio, dove era stata allestita la camera ardente nella sala della Protomoteca, diretto alla basilica di Santa Maria degli Angeli, dove si svolgeranno i funerali di Stato. Ad avvolgere la bara la bandiera Europea. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 gennaio 2022) Roma, 14 gen. (Adnkronos) - Ildi Davidhato il, dove era stata allestita la camera ardente nella sala della Protomoteca, diretto alla basilica di Santa Maria degli Angeli, dove si svolgeranno i funerali di Stato. Ad avvolgere la bara la

Advertising

martaottaviani : Vedo le foto dì molti politici mente rendono omaggio al feretro di David ??#Sassoli. Scatti interpretati non come mo… - mammapino2 : RT @QuinziUgo: Quel Signore dai capelli bianchi che fa un inchino con la testa al feretro di David Maria Sassoli è tutta l'Italia. Anche me. - GiusPecoraro : RT @BaglioniLaura: Con chi si è presentato #Conte in Campidoglio? Con @EnricoLetta? No. Con Bettini. Sotto la ffp2 han l'aria di parlare di… - VgnDrd : RT @dottorpax: Le foto dei politici davanti al feretro di Sassoli, prontamente condivise sui social, sono pornografia e squallore. - emmerizzi : RT @QuinziUgo: Quel Signore dai capelli bianchi che fa un inchino con la testa al feretro di David Maria Sassoli è tutta l'Italia. Anche me. -