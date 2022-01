' Sarah Bernhardt | prima diva' Laura Morante racconta la grande attrice a teatro a Milano

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Un curioso fenomeno astrale: così si potrebbe definire l'incrocio tra due orbite di pianeti decisamente differenti come lo sono. Da una parte ladai modi ...

Ultime Notizie dalla rete : Sarah Bernhardt

Un curioso fenomeno astrale: così si potrebbe definire l'incrocio tra due orbite di pianeti decisamente differenti come lo sonoe Laura Morante. Da una parte la diva dai modi stravaganti, 'l'ultima attrice del diciannovesimo secolo' che, nella sua casa di Parigi, si circondava di animali esotici anche feroci. ..." (Daniele Costantini) "Poco più di un anno fa Mimosa Campironi mi propose un'opera melologo ispirata ae al suo rapporto con Victorien Sardou e con il personaggio di Tosca, che il ...Milano - Dal 18 al 23 gennaio 2022 nella Sala Grande del Teatro Franco Parenti di Milano va in scena Io Sarah, io Tosca , spettacolo di e con Laura Morante per la regia di Daniele Costantini . La ...Dall'11 al 13 Gennaio al Teatro Chiabrera lo spettacolo “Io Sarah, Io Tosca” di e con Laura Morante, Chiara Catalano voce e pianoforte, musiche di Mimosa Campironi e con la regia di Daniele Costantini ...