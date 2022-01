Sapevate che mangiare “un longevity poké” vuol dire nutrirsi come chi campa cent’anni? Ecco le ricette (Di venerdì 14 gennaio 2022) Non solo le grandi città. Ovunque, o quasi, è poké mania. Si tratta di quelle ‘maxi-ciotole’ con un mix di vari ingredienti composte a seconda dei gusti del consumatore, sul momento. Ma come si fa a sapere quando è un poké sano? Romina Cervigni, biologa nutrizionista e responsabile scientifico della Fondazione Valter Longo ha spiegato al Corriere dell Sera come “il longevity poké concentri in una unica bowl le abitudini alimentari dei centenari”. Secondo la dottoressa “quel che conta è che ogni bowl contenga il giusto mix di carboidrati: cereali come ad esempio il riso integrale o il miglio, che è naturalmente privo di glutine; il riso basmati o il bulgur, che è grano spezzato; il riso rosso o la quinoa che, in realtà, è uno pseudo cereale. Poi proteine: animali o ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 14 gennaio 2022) Non solo le grandi città. Ovunque, o quasi, èmania. Si tratta di quelle ‘maxi-ciotole’ con un mix di vari ingredienti composte a seconda dei gusti del consumatore, sul momento. Masi fa a sapere quando è unsano? Romina Cervigni, biologa nutrizionista e responsabile scientifico della Fondazione Valter Longo ha spiegato al Corriere dell Sera“ilconcentri in una unica bowl le abitudini alimentari dei centenari”. Secondo la dottoressa “quel che conta è che ogni bowl contenga il giusto mix di carboidrati: cerealiad esempio il riso integrale o il miglio, che è naturalmente privo di glutine; il riso basmati o il bulgur, che è grano spezzato; il riso rosso o la quinoa che, in realtà, è uno pseudo cereale. Poi proteine: animali o ...

