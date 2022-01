Santanchè vince in tribunale contro Antonio Esposito, il giudice che condannò Berlusconi (Di venerdì 14 gennaio 2022) Daniela Santanchè vince contro il giudice Antonio Esposito. Come riporta Liberoquotidiano.it, il tribunale civile di Roma ha rigettato la richiesta di risarcimento dei danni promossa dal magistrato, presidente della sezione feriale della Cassazione che condannò Berlusconi per frode fiscale nell’ambito del processo Mediaset, contro l’esponente di Fratelli d’Italia. L’11 gennaio il tribunale ha escluso la natura diffamatoria delle espressioni usate dalla Santanchè contro il giudice. Ecco le frasi della Santanchè Per il quotidiano «finalmente si può dire che la condanna contro Berlusconi in Cassazione per ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 14 gennaio 2022) Danielail. Come riporta Liberoquotidiano.it, ilcivile di Roma ha rigettato la richiesta di risarcimento dei danni promossa dal magistrato, presidente della sezione feriale della Cassazione cheper frode fiscale nell’ambito del processo Mediaset,l’esponente di Fratelli d’Italia. L’11 gennaio ilha escluso la natura diffamatoria delle espressioni usate dallail. Ecco le frasi dellaPer il quotidiano «finalmente si può dire che la condannain Cassazione per ...

