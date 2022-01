Sanremo 2022: le pagelle delle canzoni in gara (Di venerdì 14 gennaio 2022) Le sorprese più belle della 72esima edizione del Festival di MARCO MANGIAROTTI Articolo Le canzoni in gara Leggi su quotidiano (Di venerdì 14 gennaio 2022) Le sorprese più belle della 72esima edizione del Festival di MARCO MANGIAROTTI Articolo Lein

Advertising

IlContiAndrea : Buona lettura! #Sanremo2022, gli ascolti in anteprima dei 25 brani: Mahmood e Blanco, Elisa da podio. Sorprese da… - OndeFunky : Ci ho messo un po' perchè un ascolto non è sempre esaustivo, ma ecco le mie impressioni sulle 25 canzoni di… - SkyTG24 : Festival di Sanremo, Francesca Michielin dirigerà l'orchestra per Emma - angy_imma : RT @neongravestronz: sanremo 2020: michielin duetta sanremo 2021: michielin in gara sanremo 2022: michielin direttrice d'orchestra sanremo… - fortuduck : RT @_R3PUT4T10N: Ne riparliamo quando Michele sarà sul podio di Sanremo 2022 -