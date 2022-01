Sanremo 2022, le migliori frasi delle canzoni dei 25 big: barre non scontate, niente di patetico (Di venerdì 14 gennaio 2022) Poco covid e tanto amore. Il Festival di Sanremo, che aprirà i battenti il primo febbraio, non riserva troppo spazio all’emergenza sanitaria. Non nelle misure di sicurezza e prevenzione, ma nei testi dei 25 brani che i big presenteranno sul palco dell’Ariston. Nessun riferimento diretto alla pandemia, che nessun artista chiama per nome. Richiamata soltanto da Dargen D’Amico nell’invocazione “che brutta fine le mascherine”. E più diffusamente dalla Rappresentante di Lista quando esclama “che paura intorno… è la fine del mondo” osservando che “mentre leggo uno stupido giornale, in città è scoppiata la guerra mondiale”. Sanremo, nei testi dei big tanto amore e poco Covid Certo estrapolando singole frasi dai testi e andando persino oltre le intenzioni degli autori, un po’ come si fa con i pittori, si possono rintracciare molte ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 14 gennaio 2022) Poco covid e tanto amore. Il Festival di, che aprirà i battenti il primo febbraio, non riserva troppo spazio all’emergenza sanitaria. Non nelle misure di sicurezza e prevenzione, ma nei testi dei 25 brani che i big presenteranno sul palco dell’Ariston. Nessun riferimento diretto alla pandemia, che nessun artista chiama per nome. Richiamata soltanto da Dargen D’Amico nell’invocazione “che brutta fine le mascherine”. E più diffusamente dalla Rappresentante di Lista quando esclama “che paura intorno… è la fine del mondo” osservando che “mentre leggo uno stupido giornale, in città è scoppiata la guerra mondiale”., nei testi dei big tanto amore e poco Covid Certo estrapolando singoledai testi e andando persino oltre le intenzioni degli autori, un po’ come si fa con i pittori, si possono rintracciare molte ...

IlContiAndrea : Buona lettura! #Sanremo2022, gli ascolti in anteprima dei 25 brani: Mahmood e Blanco, Elisa da podio. Sorprese da… - OndeFunky : Ci ho messo un po' perchè un ascolto non è sempre esaustivo, ma ecco le mie impressioni sulle 25 canzoni di… - SkyTG24 : Festival di Sanremo, Francesca Michielin dirigerà l'orchestra per Emma - Sanremo__2022 : Attenzione a #MatteoRomano : Piacerà tantissimo(autori @Dardust @fedefederossi e La Cava) Influenze soul per #Yuman… - Sanremo__2022 : E per questo potrebbe attrarre la critica Ricordate #Ora di @aiellomusic ? #Tananai è ancor più sensuale e diretto… -