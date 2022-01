Sanità sotto pressione, al via un piano milionario per le prestazioni sospese (Di venerdì 14 gennaio 2022) La misura, deliberata a dicembre, è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale pochi giorni fa. Nel testo si fa menzione alla contrazione delle attività ordinarie, incluse quelle finalizzate al recupero ... Leggi su larena (Di venerdì 14 gennaio 2022) La misura, deliberata a dicembre, è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale pochi giorni fa. Nel testo si fa menzione alla contrazione delle attività ordinarie, incluse quelle finalizzate al recupero ...

Ultime Notizie dalla rete : Sanità sotto Sanità sotto pressione, al via un piano milionario per le prestazioni sospese Ma lo fa in un momento in cui la parte pubblica della sanità veneta è quasi interamente occupata a sostenere la maggior parte del peso delle ospedalizzazioni per covid", spiega Simone Mazza, di Fp ...

Quarantena, tamponi e asintomatici: così cambiano le regole dell'emergenza. Ma c'è chi dice no ... devono essere isolati dagli altri, mettendo comunque sotto stress gli ospedali. Altrimenti, ha ... Le tre proposte delle Regioni Dall'Istituto superiore di Sanità è già arrivato lo stop: "La definizione ...

