Sangiovanni | “Farfalle” disponibile in pre-order | si attende il Festival di Sanremo

Viso angelico, ma anima ribelle. Sangiovanni salirà presto sul palco più ambito nel panorama musicale italiano, quello del Festival di Sanremo. Per l'artista-rivelazione del 2021 si apre un anno con nuovi traguardi professionali da raggiungere. Dopo la fama arrivata dopo il secondo posto lo scorso anno ad Amici, per il giovane talento c'è il battesimo di fuoco del palco dell'Ariston, dove Sangiovanni canterà Farfalle, il nuovo singolo che anticipa il prossimo album dell'artista. disponibile in pre-ordine da ieri, 13 gennaio, quello che presenterà alla kermesse sanremese è un brano che racconta la libertà dei rapporti quotidiani. Sangiovanni si rappresenta in una scrittura semplice, ma mai banale, circondato da persone che ti fanno sentire l'ossigeno intorno a te e ti ...

