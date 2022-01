San Giovanni | attesa per domani manifestazione 1 500 No Vax

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Roma – I no vax tornano a manifestare nella Capitale contro il super green pass e contro l’obbligo vaccinale over 50. L’appuntamento è fissato perore 16 in piazza San. Nelle chat no vax il messaggio che gira è ‘Facciamo come in Kazakistan. Basta’ in riferimento alle rivolte che nelle scorse settimane stavano mettendo in difficoltà il regime di Kassym-Jomart Tokayev. Nonostante i toni però secondo quello che filtra dalla Prefettura di Roma è che “non desta particolare preoccupazione lano vax prevista pera Roma. Si attendono circa 1.500 persone in piazza San. E il dispositivo di sicurezza è ormai consolidato”. Non sarà invece presente il dottor Mariano Amici, un presenzialista di questo tipo di manifestazioni: “Mi hanno chiamato gli organizzatori ...