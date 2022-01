Salvini: 'Berlusconi è il candidato del centrodestra per il Quirinale'. Veto di Pd e M5s. Oggi il vertice del centrodestra a Villa Grande (Di venerdì 14 gennaio 2022) La riunione dal Cavaliere a Roma per chiarire se ci sia o meno compattezza sul nome. Intanto sono state rese note le regole di voto in tempo di ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 14 gennaio 2022) La riunione dal Cavaliere a Roma per chiarire se ci sia o meno compattezza sul nome. Intanto sono state rese note le regole di voto in tempo di ...

Agenzia_Ansa : Di fronte di un centrodestra unito nel nome di Berlusconi, il leader del Pd Enrico Letta ribadisce: 'Siamo assoluta… - fattoquotidiano : C’è una lista, che ad Arcore viene aggiornata di ora in ora, per l’operazione Quirinale. Ce l’hanno Silvio Berlusco… - Ksada64 : RT @Marco_dreams: Berlusconi è ormai un povero megalomane che vuole solo chiudere in bellezza. Mi fa veramente pena. Mi fanno rabbia invece… - conti_carla : RT @Marco_dreams: Berlusconi è ormai un povero megalomane che vuole solo chiudere in bellezza. Mi fa veramente pena. Mi fanno rabbia invece… - maxpat72 : RT @elevisconti: Mi dite una buona ragione per la quale Salvini e Meloni dovrebbero appoggiare davvero la candidatura di #Berlusconi? Perch… -