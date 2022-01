Salone di Tokyo 2022 | Subaru presenta STI E - RA Concept | l' elettrica da 1 088 cavalli

Advertising

Tuttipazziperi1 : Al Salone dell'Auto di Tokyo la Toyota ha svelato la GR GT3 Concept. Speriamo di vederla in pista. - motorionline : Toyota GR GT3, la nuova concept car svelata al Salone di Tokyo 2022 - HDmotori : RT @HDmotori: Lexus: al Salone di Tokyo, ecco la Lexus adatta anche a Chuck Norris - gponedotcom : Subaru WRX STI elettrica: potrebbe essere solo questione di mesi: Al Salone di Tokyo vedremo un primo concept, che… - HDmotori : Lexus: al Salone di Tokyo, ecco la Lexus adatta anche a Chuck Norris -

Ultime Notizie dalla rete : Salone Tokyo

Lexus NX PHEV Concept e ROV Concept alAuto Salon, evento in programma dal 14 al 16 gennaio 2022. I due Concept i n mostra sono modelli che incarnano gli sforzi Lexus per realizzare una società a zero emissioni, allargare le scelte ...AlAuto Salon 2022 Subaru ha presentato un prototipo di auto super sportiva elettrica . Si chiama Subaru STI E - RA Concept ed ha il compito di fare da banco di prova per una nuova generazione di ...Toyota presenta importanti novità della gamma GR al Tokyo Auto Salone 2022 - Il Concept della GR GT3 segna un ulteriore step evolutivo nella produzione di auto sempre migliori dedicate al motorsport - ...Al Salone di Tokyo vengono mostrati i ricambi GR Heritage Parts per le Supra A70 e A80, 2000GT e Land Cruiser 40 Senza dubbio, la novità più attesa è la versione ancora più pepata della GR Yaris. Tra ...