Salernitana | ufficiale | Sabatini è il nuovo direttore sportivo

(Di venerdì 14 gennaio 2022) . Arriva il comunicato della società campana L’U.S.1919 comunica di aver formalizzato l’accordo con il Sig. Walterche ricoprirà il ruolo di. Ilassisterà domani allo Stadio alla gara– Lazio. Qualche ora prima il club granata di aver risolto il contratto con Fabiani: “L’U.S.1919 comunica di aver risolto consensualmente il rapporto con il Sig. Angelo Fabiani e con il Sig. Alberto Bianchi. Ringraziandoli per il lavoro svolto in questi anni la Società augura loro le migliori soddisfazioni professionali”. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Di seguito il comunicato rilasciato dalla: 'L'U. S.1919 comunica di aver formalizzato l'accordo con il Sig. Walter Sabatini che ricoprirà il ruolo di Direttore Sportivo. Il ...Questo venerdì sera, in una nota, la Lega Serie A ha reso noto il giorno in cui verranno comunicate le decisioni sui ricorsi presentati da Torino,e Udinese per far sì che non ...Walter Sabatini è il nuovo direttore sportivo della Salernitana: "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver formalizzato l’accordo ...Sabatini alla Salernitana – Era nell’aria e ora è arrivata l’ufficialità, Walter Sabatini è il nuovo Direttore Sportivo della Salernitana. Come promesso dal presidente Iervolino, bisognerà già da ora ...