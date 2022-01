Russia o Cina, Londra ha un vuoto normativo sulle interferenze straniere (Di venerdì 14 gennaio 2022) Come fronteggiare i tentativi di influenza e interferenza esterna? Una domanda che da anni, ormai, si pongono le intelligence di tutto il mondo. E che, dopo il caso dell’avvocato Christine Lee accusata dall’MI5 di essere “consapevolmente impegnata in attività” per conto del Partito comunista cinese nelle stanze del potere britannico, è tornata sulla bocca di molti addetti ai lavori nel Regno Unito. L’alert emesso dall’intelligence di Sua Maestà sulla donna è una “mossa insolita”, come spiegato su Formiche.net. È possibile che sia il frutto di una lunga indagine culminata in certezze sull’attività di interferenza. Attenzione, non di spionaggio. E qui sta il problema. Perché, a differenza di quest’ultimo, le azioni dell’avvocato sono difficilmente perseguibili con le leggi attualmente in vigore. Proprio questa situazione potrebbe aver spinto l’MI5 a rendere pubbliche le sue ... Leggi su formiche (Di venerdì 14 gennaio 2022) Come fronteggiare i tentativi di influenza e interferenza esterna? Una domanda che da anni, ormai, si pongono le intelligence di tutto il mondo. E che, dopo il caso dell’avvocato Christine Lee accusata dall’MI5 di essere “consapevolmente impegnata in attività” per conto del Partito comunista cinese nelle stanze del potere britannico, è tornata sulla bocca di molti addetti ai lavori nel Regno Unito. L’alert emesso dall’intelligence di Sua Maestà sulla donna è una “mossa insolita”, come spiegato su Formiche.net. È possibile che sia il frutto di una lunga indagine culminata in certezze sull’attività di interferenza. Attenzione, non di spionaggio. E qui sta il problema. Perché, a differenza di quest’ultimo, le azioni dell’avvocato sono difficilmente perseguibili con le leggi attualmente in vigore. Proprio questa situazione potrebbe aver spinto l’MI5 a rendere pubbliche le sue ...

Advertising

riotta : Le stragi #Kazakistan, regia di #Putin , sono segnale di quel che accadrà negli Anni Venti, con Russia e Cina a sfi… - limesonline : Se la rivolta in Kazakistan ha una regia esterna, scrive Mauro De De Bonis, l'obiettivo è colpire Russia e Cina. S… - CarloCalenda : I partiti continuano a non incontrarsi dimostrando una totale mancanza di responsabilità. E se le tante emergenze i… - IsaSalis : RT @OttobreInfo: Giornalista occidentale 'libero e imparziale' sulla richiesta russa agli USA di non dispiegare missili/truppe a ridosso de… - ItalianoRt : ???????? LAVROV: 'I COLLOQUI TRA PUTIN E XI JINPING SI TERRANNO IL 4 FEBBRAIO A PECHINO' I preparativi per il vertice… -