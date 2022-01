Rugby | Coppe europee | il terzo turno di Champions Cup e Challenge Cup

(Di venerdì 14 gennaio 2022)didiin programma questo weekend, con le duecontinentali, laCup e laCup, che cercano di ritrovare una parvenza di normalità dopo i tanti match annullati lo scorsodi riposo per le Zebre Parma, mentre esordio casalingo per la Benetton Treviso, che domani ospiterà i Newport Dragons. La Benetton Treviso sarà di scena domani pomeriggio in casa con i Newport Dragons, andando alla ricerca della prima vittoria dopo il ko all’esordio contro Gloucester. Per i ragazzi di Marco Bortolami la chance di trovare il successo e iniziare la corsa verso un posto nella parte nobile della classifica del suo girone. Ecco tutte le partite in programma, Covid ...

Anche motori, basket, tennis, atletica,, baseball. Straordinari appuntamenti con i grandi ... volto ad ampliare l'offerta delleEuropee riservata ai clienti Sky Business. Per il triennio ...... già adottata dalleeuropee, e accettata dai 10 club in lizza per non intasare un calendario già messo a dura prova dai recuperi di campionato, al momento 12. Così ilitaliano risponde ...Tre vittorie per 20-0 e classifica rivoluzionata dopo le delibere del giudice sportivo che ieri ha messo fine al terzo turno della Coppa Italia di rugby. Turno che aveva visto scendere in campo solo R ...Domani i rossoblù si preparano a ricevere al Battaglini il Calvisano. Rafael Lertora, 21 anni: "Necessario ascoltare il coach" ...