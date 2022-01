Rugby | Coppa Italia | il giudice sportivo decide per le vittorie a tavolino

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Treper 20-0 e classifica rivoluzionata dopo le delibere delche ieri ha messo fine al terzo turno delladi. Turno che aveva visto scendere in campo solo Rovigo-Colorno, con le altre tre partite rinviate per positività al Covid. E, vista l’impossibilità di recuperare i match saltati, ilha deciso di punire con la sconfitta aper 0-20 le tre formazioni che, causa positività al proprio interno, hanno portato alla cancellazione dei match. Le partite in questione erano Fiamme Oro-Lazio, Lyons Piacenza-Petrarca Padova e Valo-Viadana. Le positività riguardavano Lazio, Lyons Piacenza e Viadana e, dunque, le partite sono state ufficialmente assegnate a ...

Advertising

VELOSPORT1960 : 'Quello che vogliamo è aumentare il rispetto e la credibilità all'interno del torneo ponendo le basi per la coppa d… - LALAZIOMIA : Coppa Italia Rugby: programma e arbitri della 4ª giornata - SportParma - OA_Sport : Altra cancellazione e scontato 20-0 a tavolino - sportparma : Coppa Italia Rugby: programma e arbitri della 4ª giornata - fisco24_info : Rugby, il ct Crowley: 'Italia al Sei Nazioni con l'obiettivo di aumentare rispetto e credibilità': 'Quello che vogl… -

Ultime Notizie dalla rete : Rugby Coppa

... Discovery+) 20.15 SCI FREESTYLE (del Mondo) - Skicross maschile/femminile a Nakiska (... diretta streaming su Sky Go, Now Tv) 21.00(EuropeanChampions Cup) - Castres Olympique -...Sabato 15 gennaio è in programma la quarta giornata dellaItalia ed è già saltato un incontro: nel Girone 1 il match Mogliano1969 -Viadana 1970 è stato annullato per rinuncia del Mogliano , che subirà la sconfitta a tavolino, consegnando ...Domani i rossoblù si preparano a ricevere al Battaglini il Calvisano. Rafael Lertora, 21 anni: "Necessario ascoltare il coach" ...MOGLIANO VENETO - Il Mogliano Rugby ha segnalato, successivamente all’emergere di positività al COVID-19 nella rosa della Prima Squadra, di dover rinunciare alla disputa dell’incontro di Coppa Italia ...