Rossella Brescia | il dramma della malattia che l’ha sconvolta

Advertising

Jeffry60779912 : RT @LeGrazieWebzine: Rossella Brescia. - santa_pazienza1 : @dropofbrilliant Lei è entrata quando la Celentano non era ancora insegnante. C’era Rossella Brescia - savofest85 : @valeriolundini E delle attrici ne vogliamo parlare? Alyssa 'Milano'...Rossella 'Brescia' - Paolo24030465 : RT @LeGrazieWebzine: Rossella Brescia. - dardo82 : RT @LeGrazieWebzine: Rossella Brescia. -

Ultime Notizie dalla rete : Rossella Brescia

DirettaNews.it

...Dipartimento di Medicina Molecolare e Traslazionale (DMMT) dell'Università degli Studi di, ... firmata come primo autore dalla Dott.ssa Valentina Conti e coordinata dalla Dr.ssaGalli, ..., Tosca D'Aquino, Roberta Lanfranchi e Annalisa Favetti saranno le protagoniste in un appuntamento realizzato dall'Azienda dei Teatri di Civitanova Marche in collaborazione con ...La vita e la carriera di Rossella Brescia è stata stravolta dalla scoperta di una malattia con cui ha dovuto imparare a convivere.Dal 14 al 27 settembre, grazie alla campagna La magia di un sorriso, con un SMS al 45595 si può contribuire a garantire la presenza, una volta a settimana per un anno, di due clown professionisti in 8 ...