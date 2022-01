Ronaldo: «Mi sento 30 anni, posso arrivare a 42. Italia? Sarà una battaglia» (Di venerdì 14 gennaio 2022) . Le dichiarazioni del fuoriclasse portoghese Cristiano Ronaldo ha concesso un’intervista a ESPN Brasile. QUALIFICAZIONI MONDIALI – «Ci attendono delle vere e proprie ‘battaglie’ e non Sarà facile vincerle. Sarebbe una cosa troppo triste, e dura da accettare, se non riuscissimo a qualificarci per i Mondiali. Noi o l’Italia fuori? E’ la vita, perché non ci sono mai gli scenari perfetti, e noi dobbiamo affrontare certe sfide nel modo in cui ci si presentano. Nel calcio, come nella vita attraversiamo tutti dei momento difficili, ma ciò che conta è avere la capacità di superarli. E noi sappiamo che avremo dei confronti molto difficili, il primo dei quali contro la Turchia. Se vinceremo, credo che poi troveremo l’Italia. Vedremo, ma so che a marzo ci faremo trovare ben preparati: Sarà una ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 14 gennaio 2022) . Le dichiarazioni del fuoriclasse portoghese Cristianoha concesso un’intervista a ESPN Brasile. QUALIFICAZIONI MONDIALI – «Ci attendono delle vere e proprie ‘battaglie’ e nonfacile vincerle. Sarebbe una cosa troppo triste, e dura da accettare, se non riuscissimo a qualificarci per i Mondiali. Noi o l’fuori? E’ la vita, perché non ci sono mai gli scenari perfetti, e noi dobbiamo affrontare certe sfide nel modo in cui ci si presentano. Nel calcio, come nella vita attraversiamo tutti dei momento difficili, ma ciò che conta è avere la capacità di superarli. E noi sappiamo che avremo dei confronti molto difficili, il primo dei quali contro la Turchia. Se vinceremo, credo che poi troveremo l’. Vedremo, ma so che a marzo ci faremo trovare ben preparati:una ...

