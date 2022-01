Romina Power | Al bano? Ecco perché è finita | la verità mai detta

Leggi su chenews

(Di venerdì 14 gennaio 2022) La storia tra Alha fatto emozionare tanti. Come tanto è stato il dolore alla notizia della separazione. Il motivo è svelato dae Al(GettyImages)La coppia Alha fatto innamorare tante generazioni. In questo caso non si parla solo sotto il punto di vista professionale ma anche sotto quello sentimentale. La loro coppia ha fatto sognare davvero tutti. Molti hanno paragonato la loro storia come ad una favola. Si pensi che loro si sono sposati il 26 luglio 1970. Come possiamo immaginare, una relazione che è stata nel cuore di tante generazioni. Anche una relazione che, però, non è stata vista di buon occhio da tutti. ...