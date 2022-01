Roma, Spinazzola vicino al rientro: a giorni l’ok del medico (Di venerdì 14 gennaio 2022) La Roma sta per riabbracciare Spinazzola pronto a rientrare in campo dopo l’infortunio all’Europeo La Roma è pronta a riabbracciare Leonardo Spinazzola, pronto al rientro in campo dopo quasi 7 mesi dall’infortunio con la Nazionale a Euro 2020. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, è atteso a giorni l’arrivo nella Capitale il professore Orava, il luminare che operò l’esterno in estate, che dovrà dare il via libera per il completo reintegro del calciatore. Si attende l’ok definitivo, ma il rientro in campo di Spinazzola dovrebbe arrivare nel giro di un paio di settimane. Grandi notizie, allora, sia per la Roma che per l’Italia. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 14 gennaio 2022) Lasta per riabbracciarepronto a rientrare in campo dopo l’infortunio all’Europeo Laè pronta a riabbracciare Leonardo, pronto alin campo dopo quasi 7 mesi dall’infortunio con la Nazionale a Euro 2020. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, è atteso al’arrivo nella Capitale il professore Orava, il luminare che operò l’esterno in estate, che dovrà dare il via libera per il completo reintegro del calciatore. Si attendedefinitivo, ma ilin campo didovrebbe arrivare nel giro di un paio di settimane. Grandi notizie, allora, sia per lache per l’Italia. L'articolo proviene da Calcio News 24.

