Roma, Sergio Oliveira: "Voglio aiutare il club, bisogna giocare senza pressioni" (Di venerdì 14 gennaio 2022) Roma, 14 gennaio 2022 - Si è concluso anche il secondo affare di gennaio per la Roma : i giallorossi questo pomeriggio hanno presentato ufficialmente Sergio Oliveira , centrocampista arrivato in ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 14 gennaio 2022), 14 gennaio 2022 - Si è concluso anche il secondo affare di gennaio per la: i giallorossi questo pomeriggio hanno presentato ufficialmente, centrocampista arrivato in ...

Advertising

OfficialASRoma : ??? “Credo di poter aiutare la Roma, così come i miei compagni potranno aiutare me a crescere. Per questo motivo, cr… - OfficialASRoma : ??? Sergio Oliveira: “Non ho paura di venire a Roma in prestito. Per meritarmi la conferma devo fare bene in campo,… - Agenzia_Ansa : In un silenzio totale nella basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, a Roma, sono iniziati i funerali di… - VoceGiallorossa : ?? LA VOCE DELLA SERA - Olivera si presenta: 'Qui per dimostrare il mio valore e aiutare la @OfficialASRoma'. Calaf… - infoitsport : Sergio Oliveira: «Voglio rimanere qui a lungo. La Roma ha giocatori forti, io sono uno in più» -