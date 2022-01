Roma, Sergio Oliveira si presenta: “Qui per fare bene, in carriera ho già mostrato le mie capacità” (Di venerdì 14 gennaio 2022) E’ il secondo acquisto invernale dopo Maitland-Niles. Sergio Oliveira è arrivato nella capotale per aiutare la Roma a centrare gli obiettivi stagionali. Il centrocampista, espressamente richiesto da Mourinho, si è presentato oggi in conferenza stampa ed è a disposizione dell’allenatore portoghese per il prossimo impegno in campionato. “Ho 29 anni, ho già dimostrato il mio valore nel calcio – ha detto Oliveira nel corso della conferenza. – Sono in un’età matura e sento la responsabilità di aiutare la Roma. Per quanto riguarda la personalità, il mister è abituato a vincere e ad avere giocatori importanti. La Roma ne ha molti, io mi sento uno in più che arriva per aiutare la squadra a crescere e a raggiungere gli obiettivi”. Il centrocampista portoghese ... Leggi su italiasera (Di venerdì 14 gennaio 2022) E’ il secondo acquisto invernale dopo Maitland-Niles.è arrivato nella capotale per aiutare laa centrare gli obiettivi stagionali. Il centrocampista, espressamente richiesto da Mourinho, si èto oggi in conferenza stampa ed è a disposizione dell’allenatore portoghese per il prossimo impegno in campionato. “Ho 29 anni, ho già diil mio valore nel calcio – ha dettonel corso della conferenza. – Sono in un’età matura e sento la responsabilità di aiutare la. Per quanto riguarda la personalità, il mister è abituato a vincere e ad avere giocatori importanti. Lane ha molti, io mi sento uno in più che arriva per aiutare la squadra a crescere e a raggiungere gli obiettivi”. Il centrocampista portoghese ...

