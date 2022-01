Roma, Sergio Oliveira si presenta: «Posso dare tanto per la squadra» (Di venerdì 14 gennaio 2022) La presentazione in conferenza stampa di Sergio Oliveira da neo giocatore della Roma. Le parole del centrocampista. Sergio Oliveira si presenta da neo giocatore della Roma. Le parole del centrocampista giallorosso: PERSONALITA’ – «Mi sento maturo e ho già fatto diverse esperienze e Posso aiutare la squadra sotto questo punto di vista. La Roma ha tanti giocatori di personalità, con me sarà uno in più». RIGORI – «Normalmente li calcio, ma la decisione spetta a Mourinho. Ci sono già Veretout e Pellegrini, quindi vedremo». Roma – «Mi piacciono le sfide. Sono grato al Porto per avermi fatto crescere. Avevo voglia di cambiare dopo l’ottima stagione scorsa. Voglio rimanere qui a lungo e ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 14 gennaio 2022) Lazione in conferenza stampa dida neo giocatore della. Le parole del centrocampista.sida neo giocatore della. Le parole del centrocampista giallorosso: PERSONALITA’ – «Mi sento maturo e ho già fatto diverse esperienze eaiutare lasotto questo punto di vista. Laha tanti giocatori di personalità, con me sarà uno in più». RIGORI – «Normalmente li calcio, ma la decisione spetta a Mourinho. Ci sono già Veretout e Pellegrini, quindi vedremo».– «Mi piacciono le sfide. Sono grato al Porto per avermi fatto crescere. Avevo voglia di cambiare dopo l’ottima stagione scorsa. Voglio rimanere qui a lungo e ...

