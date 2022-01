Roma, senzatetto morto per sospetta ipotermia: il corpo era sotto un cavalcavia. È il quarto caso dall’inizio dell’anno (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il cadavere di un uomo, un senzatetto 52enne di origini romene, è stato ritrovato dai carabinieri della stazione Roma Eur in viale Tintoretto, sotto un cavalcavia all’incrocio con via Laurentina. Il medico legale e il personale del 118 non hanno trovato segni di violenza: si è ipotizzato che il decesso sia stato causato da ipotermia. Sul posto sono intervenuti per i rilievi i carabinieri della VII sezione del nucleo investigativo di via In Selci. La salma è stata trasportata all’Istituto di medicina legale del Policlinico di Tor Vergata di Roma per ulteriori accertamenti. È il quarto caso di morte per sospetta ipotermia di un senzatetto in Italia dall’inizio del 2022. Il primo, di cui ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il cadavere di un uomo, un52enne di origini romene, è stato ritrovato dai carabinieri della stazioneEur in viale Tintoretto,unall’incrocio con via Laurentina. Il medico legale e il personale del 118 non hanno trovato segni di violenza: si è ipotizzato che il decesso sia stato causato da. Sul posto sono intervenuti per i rilievi i carabinieri della VII sezione del nucleo investigativo di via In Selci. La salma è stata trasportata all’Istituto di medicina legale del Policlinico di Tor Vergata diper ulteriori accertamenti. È ildi morte perdi unin Italiadel 2022. Il primo, di cui ...

