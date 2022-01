Roma, senza fissa dimora ucciso dal freddo: trovato morto sotto cavalcavia (Di venerdì 14 gennaio 2022) senza fissa dimora ucciso a Roma dal freddo. I carabinieri della stazione Roma Eur sono intervenuti in viale del Tintoretto, all’incrocio con via Laurentina dove, sotto il cavalcavia pedonale, è stato trovato il cadavere di un cittadino romeno di 52 anni. Il medico legale e il personale sanitario del 118 intervenuto sul posto non hanno riscontrato segni di violenza. Il decesso sarebbe riconducibile a sospetta ipotermia. Sul posto sono intervenuti per i rilievi i Carabinieri della VII sezione del Nucleo Investigativo di via In Selci. La salma è stata traslata presso Istituto medicina legale del Policlinico di Tor Vergata di Roma. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 14 gennaio 2022)dal. I carabinieri della stazioneEur sono intervenuti in viale del Tintoretto, all’incrocio con via Laurentina dove,ilpedonale, è statoil cadavere di un cittadino romeno di 52 anni. Il medico legale e il personale sanitario del 118 intervenuto sul posto non hanno riscontrato segni di violenza. Il decesso sarebbe riconducibile a sospetta ipotermia. Sul posto sono intervenuti per i rilievi i Carabinieri della VII sezione del Nucleo Investigativo di via In Selci. La salma è stata traslata presso Istituto medicina legale del Policlinico di Tor Vergata di. L'articolo proviene da Italia Sera.

