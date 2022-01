Roma | sanzionato promotore della manifestazione No Green Pass

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Aper battersi contro il, ma la sua assenza gli è costata una sanzione da 400 euro. E’ accaduto ieri mattina in zona Ponte Mammolo, a seguito di controlli amministrativi messi in atto dagli agentiPolizia di Stato Divisione Polizia Amministrativa e del IV Distretto San Basilio. L’obiettivo era la verifica del rispetto delle misure anti-Covid. Misure che non sono state rispettate dall’uomo in questione, che permaneva all’interno dell’hotel in violazione delle norme sulla disciplinacertificazione verde.di oggi E’ avvenuto ieri mattina, giovedì 14 gennaio 2022. Gli agenti di polizia stavano effettuando una serie di controlli sul corretto rispetto delle misure ...

...lo controllano veramente? Siamo andati a verificarlo in alcuni ristoranti e bar del centro di. ... ma anche il ristoratore che non ha fatto caso alla data viene. Solo due locali su venti ...- L'Italia dice basta alla plastica monouso. Scatta oggi l'entrata in vigore del dl 196 del 30 ... Chiunque contravverrà alle nuove disposizione verrà: la multa va da 2.500 a 25mila euro. ...A Roma per battersi contro il Green Pass, ma la sua assenza gli è costata una sanzione da 400 euro. E’ accaduto ieri mattina in zona Ponte Mammolo, a seguito di controlli amministrativi messi in atto ...Nel corso della mattinata, i Carabinieri della Compagnia di Tivoli hanno controllato 74 persone, sia al capolinea dei bus, in arrivo dalla Capitale, sia nei pressi di alcuni esercizi commerciali. Di q ...