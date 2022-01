(Di venerdì 14 gennaio 2022). Al via questa mattina le operazioni die ripristino del decorso urbano nei pressi di un’area sottostante lo svincolo di Corso di Francia / Viale Maresciallo Pilsudski, in prossimità dell’Auditorium. Leggi anche:, occupa abusivamente un terreno: nei guai 79enne In tale contesto, infatti, erano presenti alcuneabusive. Oltre alle, anche enormi quantitativi di rifiuti accatastati che continuavano ad accumularsi. La Polizia Locale didel II Gruppo Parioli, ha dunquela demolizione delle strutture abusive e proseguito con la pulizia del posto. Le operazioni continueranno anche nei prossimi giorni fino al ripristino completo dell’area. su Il ...

Advertising

CorriereCitta : Roma, avviato sgombero baracche e bonifica vicino al Parco della Musica - Mimagaan : RT @GiovanniAgost20: Le Forze dell'Ordine hanno avviato accertamenti sui messaggi comparsi sui social network nelle ore successive alla mor… - ros52demarco : RT @GiovanniAgost20: Le Forze dell'Ordine hanno avviato accertamenti sui messaggi comparsi sui social network nelle ore successive alla mor… - ArrivaItalia : Arriva Italia, in partnership con Meditral, ha avviato il servizio di trasporto studenti disabili, con bisogni educ… - GiovanniAgost20 : Le Forze dell'Ordine hanno avviato accertamenti sui messaggi comparsi sui social network nelle ore successive alla… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma avviato

Il Corriere della Città

La vendita si inserisce nell'ambito del programma di dismissioni che i vertici dell'Inps hanno da tempoed ha consentito all'Istituto di realizzare un introito di 1.604.000 euro, sulla base ......della Conferenza dei Servizi per domani 14 gennaio 2022 sul Raddoppio dei Binari sulla fl3- ... 'A distanza di 20 anni si dà seguito al progetto originariocon il Giubileo del 2000. Il ...Il sito di Grottaglie diversificherà la produzione secondo il piano di rilancio previsto dal gruppo Leonardo per la divisione Aerostrutture ...In passato un paziente anziano con tumore si valutava dai 65 anni in su, oggi la soglia si è elevata sensibilmente. Il 4 e il 5 dicembre il Congresso Internazionale “Rome International Meeting on Geri ...