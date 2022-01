Roma | aggressione Cinema America | pm chiede condanne fino a 2 anni e mezzo**

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Roma, 14 gen. (Adnkronos) - Chiesta la condanna per tutti e 5 gli imputati al processo per l'avvenuta a Trastevere il 16 giugno 2019 ai ddi due ragazzi che indossavano la maglietta del. Il pm Eugenio Albamonte in udienza oggi ha chiesto in particolare una condanna a duemezzo per i due che hanno aggredito i giovani e per un terzo che avrebbe intimato di togliere la maglietta. Chiesta invece una condanna a dueper gli altri due imputati per aver partecipato all'. I cinque, ritenuti dagli inquirenti vicini a movimenti di estrema destra, sono accusati a vario titolo e a seconda della posizione di lesioni e violenza in concorso e aggravate. Uno dei due ragazzi aggrediti ha riportato la frattura del naso con una prognosi ...