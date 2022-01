Robbie Williams svende la sua tenuta: "Quella casa mi spaventa" (Di venerdì 14 gennaio 2022) A più di un anno dalla messa in vendita, il cantante è riuscito a cedere la sua tenuta nella contea di Wiltshire a un prezzo inferiore a quello di acquisto. Williams ha preferito sbarazzarsi dell'immobile perché le "pareti erano impregnate di dolore" Leggi su ilgiornale (Di venerdì 14 gennaio 2022) A più di un anno dalla messa in vendita, il cantante è riuscito a cedere la suanella contea di Wiltshire a un prezzo inferiore a quello di acquisto.ha preferito sbarazzarsi dell'immobile perché le "pareti erano impregnate di dolore"

Advertising

jlfleite : RT @Corriere: Robbie Williams svende la sua villa di campagna in Inghilterra: «È infestata dai fantasmi» - 2didenari : Dopo tre tentativi andati a vuoto, Robbie Williams è riuscito finalmente a vendere la sua lussuosa tenuta di campag… - gemnacpop : RT @Corriere: Robbie Williams svende la sua villa di campagna in Inghilterra: «È infestata dai fantasmi» - LorenzoZL74 : RT @Corriere: Robbie Williams svende la sua villa di campagna in Inghilterra: «È infestata dai fantasmi» - Corriere : Robbie Williams svende la sua villa di campagna in Inghilterra: «È infestata dai fantasmi» -

Ultime Notizie dalla rete : Robbie Williams Robbie Williams svende la sua tenuta: "Quella casa mi spaventa " L'affare rimane grande, ma di certo Robbie Williams non è rimasto contento di avere dovuto svendere la tenuta di campagna inglese situata nella contea di Wiltshire. Nel 2008 il cantante aveva acquistato la magione del 1929 per mettere ...

Robbie Williams svende la sua villa di campagna in Inghilterra: È infestata dai fantasmi ... "Mi fa venire i brividi" Nonostante il mercato immobiliare nella campagna inglese sia fiorente a causa della pandemia che spinge molti a lasciare le città, Robbie Williams ha svenduto la sua ...

Robbie Williams svende la sua villa di campagna in Inghilterra: «È infestata dai fantasmi» Corriere della Sera Robbie Williams svende la sua tenuta: "Quella casa mi spaventa" A più di un anno dalla messa in vendita, il cantante è riuscito a cedere la sua tenuta nella contea di Wiltshire a un prezzo inferiore a quello di acquisto. Williams ha preferito sbarazzarsi dell'immo ...

Robbie Williams (s)vende casa: infestata dai fantasmi Robbie Williams riesce a vendere la casa "con in fantasmi dentro", abbassando il prezzo a 6,75 milioni di sterline ...

L'affare rimane grande, ma di certonon è rimasto contento di avere dovuto svendere la tenuta di campagna inglese situata nella contea di Wiltshire. Nel 2008 il cantante aveva acquistato la magione del 1929 per mettere ...... "Mi fa venire i brividi" Nonostante il mercato immobiliare nella campagna inglese sia fiorente a causa della pandemia che spinge molti a lasciare le città,ha svenduto la sua ...A più di un anno dalla messa in vendita, il cantante è riuscito a cedere la sua tenuta nella contea di Wiltshire a un prezzo inferiore a quello di acquisto. Williams ha preferito sbarazzarsi dell'immo ...Robbie Williams riesce a vendere la casa "con in fantasmi dentro", abbassando il prezzo a 6,75 milioni di sterline ...