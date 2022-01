Robbie Williams costretto a vendere la sua villa: colpa dei fantasmi! (Di venerdì 14 gennaio 2022) “Quella casa mi spaventa”, ha dichiarato il cantante inglese. Robbie Williams ha svenduto la sua lussuosa tenuta in mezzo al verde per 1,35 milioni di sterline in meno rispetto a quanto l’aveva pagata tredici anni fa. Il motivo? Stando alle dichiarazioni dell’ex componente dei Take That la struttura sarebbe infestata dai fantasmi. “C’è una stanza Leggi su vitadavips.myblog (Di venerdì 14 gennaio 2022) “Quella casa mi spaventa”, ha dichiarato il cantante inglese.ha svenduto la sua lussuosa tenuta in mezzo al verde per 1,35 milioni di sterline in meno rispetto a quanto l’aveva pagata tredici anni fa. Il motivo? Stando alle dichiarazioni dell’ex componente dei Take That la struttura sarebbe infestata dai fantasmi. “C’è una stanza

