Roback | altro baby debutto | con Pioli sono già sei Ecco come stanno andando

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Alla lista dei giovani si è aggiunto anche. Prima di lui altri 5 rossoneri cresciuti nel vivaio. E prima ancora Cataldi, Vlahovic, Sottil, Pinamonti e tanti altri in varie piazze., in ...

La Gazzetta dello Sport

Attiva ora Continua Daniel Maldini Lorenzo Colombo Marco Brescianini Giacomo Olzer Luca Stanga EmilLeao sorpassa, tris di Saelemaekers Scacciati gli spettri , è unMilan ad approcciare i ... standing ovation dei tifosi rossoneri per Giroud ('passerella' per il 18enne), Genoa fuori e ...Il giovane attaccante del Milan Roback ha stregato tutti in pochi minuti in Coppa Italia contro il Genoa, colpo salvezza in Serie A ...Intervenuto con un post sul proprio profilo Instagram, il giovane attaccante della Primavera Emil Roback ha postato una foto che lo ritrae all'esordio con la maglia rossonera.