Ritorno in classe, a Modena baby supplenti per sostituire i docenti positivi al Covid (Di venerdì 14 gennaio 2022) Situazione complicata a Modena dove le scuole sono in affanno a causa delle assenze dei docenti. L’ultimo caso limite, segnala il Resto del Carlino, riguarda una scuola di Carpi dove per una supplenza è stato chiamato un giovane 19enne di Modena alla sua prima esperienza di insegnamento in una scuola, iscritto al primo anno del corso di laurea in Lettere moderne all’università di Bologna. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 14 gennaio 2022) Situazione complicata adove le scuole sono in affanno a causa delle assenze dei. L’ultimo caso limite, segnala il Resto del Carlino, riguarda una scuola di Carpi dove per una supplenza è stato chiamato un giovane 19enne dialla sua prima esperienza di insegnamento in una scuola, iscritto al primo anno del corso di laurea in Lettere moderne all’università di Bologna. L'articolo .

