Rientro a scuola, personale assente fino al 30%. Per la DDI si usano gli hotspot dei docenti in molti casi. L’indagine della Gilda degli Insegnanti (Di venerdì 14 gennaio 2022) La scuola italiana naviga a vista nel mare tempestoso di Omicron. Da Nord a Sud sono in costante crescita i casi di docenti e alunni positivi al Covid che costringono sempre più numerosi istituti a ricorrere alla didattica a distanza. DalL’indagine condotta dalla Gilda degli Insegnanti su tutto il territorio nazionale attraverso le proprie sedi provinciali, emerge una situazione molto preoccupante che rispecchia l’andamento generale dei contagi. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 14 gennaio 2022) Laitaliana naviga a vista nel mare tempestoso di Omicron. Da Nord a Sud sono in costante crescita idie alunni positivi al Covid che costringono sempre più numerosi istituti a ricorrere alla didattica a distanza. Dalcondotta dallasu tutto il territorio nazionale attraverso le proprie sedi provinciali, emerge una situazione molto preoccupante che rispecchia l’andamento generale dei contagi. L'articolo .

Advertising

fattoquotidiano : Rientro a scuola, l’appello di mille presidi a Draghi: “Tutti in didattica a distanza per due settimane. Dobbiamo f… - petergomezblog : Scuola, in Francia impennata di contagi quattro giorni dopo il rientro: mai così tante classi chiuse dalla primaver… - Agenzia_Ansa : Scuola, il ministro Bianchi assicura il ritorno in presenza. 'Nessun ripensamento: siamo attenti a voci che ci arri… - orizzontescuola : Rientro a scuola, Tar sospende ordinanze di Palermo e Agrigento: si torna in classe - informamolise : Casacalenda/ rientro a scuola ‘anticipato’ al 17 gennaio, a breve l’ordinanza -