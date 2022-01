Riaperti gli impianti sciistici in Italia dopo 2 anni di stop (Di venerdì 14 gennaio 2022) dopo due anni di stop dovuti alla pandemia e alle relative restrizioni, in tutta Italia sono stati finalmente Riaperti gli impianti sciistici. Una notizia che in moltissimi aspettavano con ansia e che è arrivata in una stagione fortunatamente felice, per quanto riguarda le condizioni meteo e le temperature. La riapertura ufficiale delle piste è stata L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 14 gennaio 2022)duedidovuti alla pandemia e alle relative restrizioni, in tuttasono stati finalmentegli. Una notizia che in moltissimi aspettavano con ansia e che è arrivata in una stagione fortunatamente felice, per quanto riguarda le condizioni meteo e le temperature. La riapertura ufficiale delle piste è stata L'articolo

Advertising

antlucig : Vero, ma anche se si fossero riaperti gli #ospedali chiusi in questi decenni e se si fosse assunto nuovo personale… - Marilena0407 : @evamarghe Idem per mio figlio che aveva i primi slot liberi ai primi di febbraio. Siamo dovuti andare fuori comune… - oggitreviso : E la scuola al momento va. Riaperti gli istituti con un dieci per cento di prof e alunni assenti… - bellunesimondo : Israele. Riaperti gli ingressi nel paese a fini turistici - daddycaos : ho chiuso gli occhi e con una lama ho iniziato ad incidere sulla pelle li ho riaperti e mi sono ritrovato in un mar… -