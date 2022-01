Retail 4.0, nuove sfide e nuove opportunità grazie alla tecnologia (Di venerdì 14 gennaio 2022) Nel new normal l’acquisto è diventato l’ultimo step di un customer journey basato su diversi punti di contatto, sia fisici che digitali, tra consumer e Retailer, in un rapporto sempre più trasversale e sempre meno condizionato dai più disparati fattori rispetto al passato. Una survey di MasterCard ha evidenziato che la pandemia non si è rivelata solo un acceleratore degli acquisti digitali, ma ha contribuito notevolmente a creare nuove opportunità di business per i Retailer. La ricerca ha, inoltre, concentrato la sua attenzione sull’importanza, sempre più crescente, di tool tecnologici volti, soprattutto, all’ottimizzazione e al risparmio del tempo e i cui vantaggi, come vedremo, non si limitano a far fronte solo alle necessità imposte dalla ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 14 gennaio 2022) Nel new normal l’acquisto è diventato l’ultimo step di un customer journey basato su diversi punti di contatto, sia fisici che digitali, tra consumer eer, in un rapporto sempre più trasversale e sempre meno condizionato dai più disparati fattori rispetto al passato. Una survey di MasterCard ha evidenziato che la pandemia non si è rivelata solo un acceleratore degli acquisti digitali, ma ha contribuito notevolmente a crearedi business per ier. La ricerca ha, inoltre, concentrato la sua attenzione sull’importanza, sempre più crescente, di tool tecnologici volti, soprattutto, all’ottimizzazione e al risparmio del tempo e i cui vantaggi, come vedremo, non si limitano a far fronte solo alle necessità imposte d...

Ultime Notizie dalla rete : Retail nuove Hybrid cloud, le novità presentate da Red Hat ...e come promuovere eventi culturali Cosa significa digital transformation per il settore retail 1 di ...come gestire efficacemente e in sicurezza l'ufficio La trasformazione digitale del PNRR e le nuove ...

Pioggia di opportunità di lavoro da Crédit Agricole per candidati con e senza esperienza precedente Nuove offerte di lavoro per il 2022 provenienti dal settore bancario. Questa volta alla ricerca di ... Fra questi, Audit, Risorse Umane, Finanza, Retail, Legale & Compliance e Information Technology. I ...

Resca “Settore retail sempre più in difficoltà” I primi 10 giorni del 2022 aprono male per il retail, con un andamento dei saldi a -30% e un calo verticale delle presenze nei centri commerciali e nei cen ...

