Renato Zero alza la voce e tuona: “Ma perché è toccato a me…”. Cosa c’è sotto – FOTO (Di venerdì 14 gennaio 2022) Clamoroso colpo di scena per Renato Zero che alza la voce e tuona: “Ma perché è toccato a me…”. Cosa c’è sotto – Importanti dettagli da non perdere. Il suo… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di venerdì 14 gennaio 2022) Clamoroso colpo di scena perchela: “Maa me…”.c’è– Importanti dettagli da non perdere. Il suo… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

MadreRadio : Renato Zero - Baratto - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Renato Zero - Nessuno tocchi l'amore - RADIOEFFEITALIA : Renato Zero - Il carrozzone - sonikmusicnet : Ora in onda: Renato Zero - Stranieri - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Renato Zero - L'angelo ferito -