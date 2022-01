Regione per regione, l'Italia divisa in zona arancione e gialla (Di venerdì 14 gennaio 2022) I dati forniti dal consueto report del venerdì dell'Istituto Superiore di Sanità sulla pandemia da Covid raccontano il rialzo impressionante dei contagi in Italia legato al diffondersi della variante Omicron. Un rialzo che sembra inarrestabile. I datiIn aumento l’indice Rt , passato da 1,43 a 1,56; cresce anche l’incidenza settimanale da 1.669 casi per centomila abitanti a 1.988. In crescita anche il tasso di occupazione di posti letto in area medica, 27,6% (il precedente era 21,6%), e in terapia intensiva, 17,5% (rispetto al 15,4%).Sono 13 le regioni a rischio elevato, 8 quelle considerate a rischio moderato.Possibile che da lunedì la Valle d'Aosta possa entrare in zona arancione avendo superato i limiti per l'occupazione di posti in terapia intensiva e nei ricoveri ordinari I nuovi parametri Il ministro Speranza ha spiegato che per ... Leggi su panorama (Di venerdì 14 gennaio 2022) I dati forniti dal consueto report del venerdì dell'Istituto Superiore di Sanità sulla pandemia da Covid raccontano il rialzo impressionante dei contagi inlegato al diffondersi della variante Omicron. Un rialzo che sembra inarrestabile. I datiIn aumento l’indice Rt , passato da 1,43 a 1,56; cresce anche l’incidenza settimanale da 1.669 casi per centomila abitanti a 1.988. In crescita anche il tasso di occupazione di posti letto in area medica, 27,6% (il precedente era 21,6%), e in terapia intensiva, 17,5% (rispetto al 15,4%).Sono 13 le regioni a rischio elevato, 8 quelle considerate a rischio moderato.Possibile che da lunedì la Valle d'Aosta possa entrare inavendo superato i limiti per l'occupazione di posti in terapia intensiva e nei ricoveri ordinari I nuovi parametri Il ministro Speranza ha spiegato che per ...

