Regina Elisabetta | revocati titoli e incarichi al Principe | il motivo è gravissimo

In queste ore, è arrivata la notizia di uno sviluppo importante nel caso Epstein. Gli avvocati del Principe Andrea avevano chiesto che venisse archiviata la causa per abusi sessuali, che è stata intentata da Virginia Giuffre. Il giudice ha respinto la richiesta, dunque il duca di York andrà a processo. Da Buckingham Palace inizialmente è arrivato un secco "", qualche ora più tardi però, un comunicato ha messo in chiaro che questa battaglia, Andrea, dovrà combatterla da solo. La nota di Buckingham Palace Già da tempo, il figlio di Elisabetta II e di Filippo di Edimburgo, non prendeva più parte agli eventi pubblici. In una nota diffusa giovedì 13 gennaio da Buckingham Palace, si annuncia la decisione della Regina Elisabetta II riguardo la vicenda legale che vede protagonista il Duca di York.

