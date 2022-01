Real Madrid, Benzema eletto miglior calciatore francese del 2021 da France Football (Di venerdì 14 gennaio 2022) France Football ha eletto Karim Benzema miglior calciatore Francese del 2021 France Football, rivista che assegna anche il Pallone d’oro, ha eletto Karim Benzema miglior calciatore Francese del 2021. Ad annunciare il premio, anche il Real Madrid che sui social ha postato una foto dell’attaccante con tanto di trofeo in bella vista. ??? KB9: ¡Mejor jugador francés del 2021! ?? @FranceFootball#RealFootball pic.twitter.com/DZQOQu2Zqv— Real ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 14 gennaio 2022)haKarimdel, rivista che assegna anche il Pallone d’oro, haKarimdel. Ad annunciare il premio, anche ilche sui social ha postato una foto dell’attaccante con tanto di trofeo in bella vista. ??? KB9: ¡Mejor jugador francés del! ?? @pic.twitter.com/DZQOQu2Zqv—...

