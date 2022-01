Rangnick su Van de Beek: «Voglio che resti al Manchester United» (Di venerdì 14 gennaio 2022) . Il tecnico del Manchester United parla dell’olandese Rangnick, tecnico del Manchester United, ha parlato così del futuro di Donny Van de Beek. L’ANNUNCIO – «Voglio che Donny van de Beek rimanga. Ho avuto una conversazione con lui due settimane fa e gli ho detto che gli avrei consigliato di restare fino alla fine della stagione: con la Coppa del Mondo in arrivo in inverno, vuole giocare». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 14 gennaio 2022) . Il tecnico delparla dell’olandese, tecnico del, ha parlato così del futuro di Donny Van de. L’ANNUNCIO – «che Donny van derimanga. Ho avuto una conversazione con lui due settimane fa e gli ho detto che gli avrei consigliato di restare fino alla fine della stagione: con la Coppa del Mondo in arrivo in inverno, vuole giocare». L'articolo proviene da Calcio News 24.

