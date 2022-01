Rally, il WRC sbarca su Sky! Tutti e 13 i round della stagione saranno disponibili anche su NOW (Di venerdì 14 gennaio 2022) Gli appassionati di Rally faranno bene a segnarsi questa importante novità. Sky ha infatti acquisito i diritti di trasmissione del campionato FIA World Rally Championship, per quanto riguarda la stagione 2022, andando ad arricchire ulteriormente la grande offerta motori di Sky Sport. Il canale di riferimento sarà Sky Sport Action (206), dove sarà possibile seguire Tutti i 13 round del FIA WRC. Si partirà con il Rally di Monte-Carlo, live dal 20 al 23 gennaio, che darà il via alla 50a edizione del Mondiale Rally, fino al round conclusivo in Giappone del 10-13 novembre. Sempre su Sky Sport Action, nel corso della stagione potranno trovare spazio alcuni contenuti del FIA European Rally Championship e del ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 gennaio 2022) Gli appassionati difaranno bene a segnarsi questa importante novità. Sky ha infatti acquisito i diritti di trasmissione del campionato FIA WorldChampionship, per quanto riguarda la2022, andando ad arricchire ulteriormente la grande offerta motori di Sky Sport. Il canale di riferimento sarà Sky Sport Action (206), dove sarà possibile seguirei 13del FIA WRC. Si partirà con ildi Monte-Carlo, live dal 20 al 23 gennaio, che darà il via alla 50a edizione del Mondiale, fino alconclusivo in Giappone del 10-13 novembre. Sempre su Sky Sport Action, nel corsopotranno trovare spazio alcuni contenuti del FIA EuropeanChampionship e del ...

