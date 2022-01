Ralf Schumacher: è sicuro che Vettel potrebbe essere il sostituto di Lewis (Di venerdì 14 gennaio 2022) Lewis Hamilton pilota della Merceds dovrebbe rimanere al suo posto oppure scegliere di prendere una stagione di pausa per riflettere su se stesso e decidere se rientrare nel Circus. Il fratello di Michael Schumacher Ralf ha chiarito che il probabile sostituto di Lewis sarebbe Max Vettel pilota dell’Aston Martin. Il pilota Inglese scottato per una sconfitta ritenuta ingiusta non si è ancora espresso in modo deciso sul proprio futuro nella massima serie, che potrebbe dipendere dall’esito dell’indagine attualmente in corso da parte della FIA. Ombre e nubi sono ancora troppo fitte per prendere una decisione chiara. Mike Krack: è il nuovo Team Manager dell’Aston Martin Ralf Schumacher: cosa ha detto su Vettel? ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 14 gennaio 2022)Hamilton pilota della Merceds dovrebbe rimanere al suo posto oppure scegliere di prendere una stagione di pausa per riflettere su se stesso e decidere se rientrare nel Circus. Il fratello di Michaelha chiarito che il probabiledisarebbe Maxpilota dell’Aston Martin. Il pilota Inglese scottato per una sconfitta ritenuta ingiusta non si è ancora espresso in modo deciso sul proprio futuro nella massima serie, chedipendere dall’esito dell’indagine attualmente in corso da parte della FIA. Ombre e nubi sono ancora troppo fitte per prendere una decisione chiara. Mike Krack: è il nuovo Team Manager dell’Aston Martin: cosa ha detto su? ...

Advertising

fuoripistanet : Ralf Schumacher crede che la Mercedes dovrebbe guardare da vicino a Sebastian Vettel se Lewis Hamilton decidesse di… - ParliamoDiNews : Lewis Hamilton, `al suo posto...`. Addio Formula 1? Bomba di Ralf Schumacher: chi arriva in Mercedes – Libero Quoti… - FinG_Marcuss : RT @F1inGenerale_: Ralf Schumacher ha commentato a Sky Germania che Vettel potrebbe essere un ottimo sostituto di Hamilton in Mercedes. #F… - F1inGenerale_ : Ralf Schumacher ha commentato a Sky Germania che Vettel potrebbe essere un ottimo sostituto di Hamilton in Mercedes… - motorboxcom : #F1 Ralf #Schumacher spiega perché #Vettel non ci penserebbe due volte a sostituire #Hamilton alla Mercedes, nel ca… -