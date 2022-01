Quirinale, Sgarbi e la congiura dei 12 traditori: “Per Berlusconi il pericolo è il fuoco amico nel centrodestra” (Di venerdì 14 gennaio 2022) “Oggi è andata bene, ho trovato altri 5 nuovi parlamentari pronti a votare Berlusconi al Colle...”. Vittorio Sgarbi continua a fare scouting quirinalizio per conto del Cav e ad oggi, a poche ore del vertice di centrodestra a ‘Villa Grande’, confida all’Adnkronos di aver scovato 15 voti ‘certi’ oltre i 450 ‘grandi elettori della coalizione formata da Lega Fi e Fdi. Quirinale, Sgarbi non è pessimista su Berlusconi Pallottoliere alla mano, il critico d’arte, autodefinitosi ‘l’acchiappa farfalle di Silvio’, dice: ”Personalmente, compresi i 5 di stamattina, ho raccolto 15 parlamentari in più e siamo partiti da più di una settimana” con quella che è stata ribattezzata l’operazione scoiattolo. “Questo significa che oggi sono più sollevato di ieri…”, dice fiducioso ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 14 gennaio 2022) “Oggi è andata bene, ho trovato altri 5 nuovi parlamentari pronti a votareal Colle...”. Vittoriocontinua a fare scouting quirinalizio per conto del Cav e ad oggi, a poche ore del vertice dia ‘Villa Grande’, confida all’Adnkronos di aver scovato 15 voti ‘certi’ oltre i 450 ‘grandi elettori della coalizione formata da Lega Fi e Fdi.non è pessimista suPallottoliere alla mano, il critico d’arte, autodefinitosi ‘l’acchiappa farfalle di Silvio’, dice: ”Personalmente, compresi i 5 di stamattina, ho raccolto 15 parlamentari in più e siamo partiti da più di una settimana” con quella che è stata ribattezzata l’operazione scoiattolo. “Questo significa che oggi sono più sollevato di ieri…”, dice fiducioso ...

