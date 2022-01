Quirinale | Scilipoti | ' prima di votare parlamentari leggano Asino d' oro e Pinocchio' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Roma, 14 gen. (Adnkronos) - "Aiche si apprestano ail Presidente della Repubblica, consiglio di leggere 'L'd'oro' di Lucio Apuleio e se hanno tempo anche '' di Carlo Collodi. Due opere letterarie che potrebbero aiutare a far capire quanto sia importante la libertà e quanto la libertà di scelta e di pensiero siano determinanti nel bagaglio di un parlamentare, nell'esercizio del proprio mandato e nell'interesse del Paese". Lo ha detto in una dichiarazione all'Adnkronos, Domenico, ex parlamentare dell'Idv e Fi, fondatore del Movimento di responsabilità nazionale, oggi presidente dell'Unione Cristiana. L'appello letterario di, riferito a due libri che parlano di metamorfosi, di trasformazione, sembra rivolto ai ...