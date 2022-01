Quirinale: Renzi, 'se il Pd immagina Aventino al quarto voto sbaglia' (Di venerdì 14 gennaio 2022) Roma, 14 gen (Adnkronos) - "Se il Pd immagina di fare l'Aventino alla quarta votazione, ricalcando quello che fece il centrodestra nel 2013 con Prodi, non è una brillante idea. L'Aventino sul presidente della Repubblica non si deve fare, è un fatto di stile istituzionale". Lo ha detto Matteo Renzi alla riunione dei grandi elettori di Iv. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 gennaio 2022) Roma, 14 gen (Adnkronos) - "Se il Pddi fare l'alla quarta votazione, ricalcando quello che fece il centrodestra nel 2013 con Prodi, non è una brillante idea. L'sul presidente della Repubblica non si deve fare, è un fatto di stile istituzionale". Lo ha detto Matteoalla riunione dei grandi elettori di Iv.

Advertising

fattoquotidiano : Quirinale, Berlusconi chiama gli ex grillini: “Sono quello del bunga bunga”. Sgarbi: “Renzi lo vota in cambio del p… - fattoquotidiano : #Quirinale, il pressing di Forza Italia e i timori di Renzi. I forzisti minacciano di anticipare il verdetto sull’i… - fattoquotidiano : OGGI IN EDICOLA Quirinale - Salvini si smarca, ma poi rientra. M5S e Pd in coda. Pizzino a Renzi. Forza Italia “giu… - MMastrantuono : Matteo Renzi: Per il Quirinale 'ci sono tre scenari. Il primo, una personalità di cdx, costruita nella settimana pr… - GianniDiBello : RT @zpinningtop: Al vertice di centrodestra, riunito oggi a Villa Grande, non c'era nessuno a rappresentare #ItaliaViva. Ingrati! #Berlus… -