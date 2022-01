Quirinale, Renzi: «Pronti a votare un candidato del centrodestra, ma non Berlusconi. La sua corsa ha fatto un passo indietro» (Di venerdì 14 gennaio 2022) Matteo Renzi, prima di riunirsi in privato con i grandi elettori di Italia viva per discutere di Quirinale, ha parlato pubblicamente del post Mattarella. E lo ha fatto su Radio Leopolda, la nuova emittente di partito diretta da Roberto Giachetti, vecchio lupo delle frequenze di Radio Radicale, coadiuvato dai vicedirettori Alessio De Giorgi, capo storico della comunicazione Renziana, e Marco Di Maio, deputato di Italia viva. I temi con cui ha esordito sono i soliti: il merito di aver portato Draghi e Figliuolo a sostituire Conte e Arcuri, attacchi al Csm e qualche ironia su Silvio Berlusconi. Poi, si è addentrato nella questione Colle. «Sull’elezione del presidente della Repubblica dobbiamo essere competenti, appassionati e uniti. Ma non sarà quella del Quirinale che decide il futuro ... Leggi su open.online (Di venerdì 14 gennaio 2022) Matteo, prima di riunirsi in privato con i grandi elettori di Italia viva per discutere di, ha parlato pubblicamente del post Mattarella. E lo hasu Radio Leopolda, la nuova emittente di partito diretta da Roberto Giachetti, vecchio lupo delle frequenze di Radio Radicale, coadiuvato dai vicedirettori Alessio De Giorgi, capo storico della comunicazioneana, e Marco Di Maio, deputato di Italia viva. I temi con cui ha esordito sono i soliti: il merito di aver portato Draghi e Figliuolo a sostituire Conte e Arcuri, attacchi al Csm e qualche ironia su Silvio. Poi, si è addentrato nella questione Colle. «Sull’elezione del presidente della Repubblica dobbiamo essere competenti, appassionati e uniti. Ma non sarà quella delche decide il futuro ...

