Quirinale: Renzi ipotizza tre scenari, ma il Pd non vada sull’Aventino (Di sabato 15 gennaio 2022) Nell'ipotesi in cui Berlusconi vada alla conta dovremmo riunirci, discutere e approfondire, ma il punto fondamentale richiede un chiarimento fra noi e il Pd sullo schema di gioco, afferma Renzi L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 15 gennaio 2022) Nell'ipotesi in cui Berlusconialla conta dovremmo riunirci, discutere e approfondire, ma il punto fondamentale richiede un chiarimento fra noi e il Pd sullo schema di gioco, affermaL'articolo proviene da Firenze Post.

