Quirinale: Renzi, 'ecco i tre scenari, tutti inediti' (Di venerdì 14 gennaio 2022) Roma, 14 gen (Adnkronos) - Per il Quirinale "ci sono tre scenari. Il primo, una personalità di centrodestra, uomo o donna, con un consenso più ampio di 460 voti, che arriva a 505, costruita nella settimana prossima". Lo ha detto Matteo Renzi alla riunione dei grandi elettori di Iv. "Il secondo scenario, chiedere all'italiano più autorevole, forte, Draghi, di lasciare la presidenza del Consiglio e assumere la responsabilità del Quirinale -ha proseguito il leader di Iv-. In questo caso, da un lato c'è l'ipotesi governo Ursula oppure c'è il governo dei leader". "La terza ipotesi è che Berlusconi sia a tutti i costi il candidato del centrodestra, alla quarta votazione dove si tenta il tutto per tutto -ha spiegato ancore Renzi-. Allora ci sono due alternative, come ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 gennaio 2022) Roma, 14 gen (Adnkronos) - Per il"ci sono tre. Il primo, una personalità di centrodestra, uomo o donna, con un consenso più ampio di 460 voti, che arriva a 505, costruita nella settimana prossima". Lo ha detto Matteoalla riunione dei grandi elettori di Iv. "Il secondoo, chiedere all'italiano più autorevole, forte, Draghi, di lasciare la presidenza del Consiglio e assumere la responsabilità del-ha proseguito il leader di Iv-. In questo caso, da un lato c'è l'ipotesi governo Ursula oppure c'è il governo dei leader". "La terza ipotesi è che Berlusconi sia ai costi il candidato del centrodestra, alla quarta votazione dove si tenta il tutto per tutto -ha spiegato ancore-. Allora ci sono due alternative, come ha ...

