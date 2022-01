Quirinale, Renzi: “Candidatura Berlusconi ha fatto passo indietro” (Di venerdì 14 gennaio 2022) “Oggi alla riunione del centrodestra” sul Quirinale “c’è stata una indicazione di Berlusconi a metà, perché deve verificare i numeri. E’ un passo indietro per loro nella Candidatura di Berlusconi, che oggi ha fatto un passo indietro”. Matteo Renzi, leader di Italia Viva, alla riunione dei grandi elettori del partito si esprime così sulla posizione del Centrodestra e sulla Candidatura di Silvio Berlusconi in vista dell’elezione del presidente della Repubblica. “Il mio messaggio è per Salvini e Meloni, loro rischiano la sindrome di Bersani. I numeri ce li hanno loro, se sono capaci portano a casa il risultato. Se no, vengono colpiti dalla sindrome di Bersani”, aggiunge. “Nel 2015 ... Leggi su italiasera (Di venerdì 14 gennaio 2022) “Oggi alla riunione del centrodestra” sul“c’è stata una indicazione dia metà, perché deve verificare i numeri. E’ unper loro nelladi, che oggi haun”. Matteo, leader di Italia Viva, alla riunione dei grandi elettori del partito si esprime così sulla posizione del Centrodestra e sulladi Silvioin vista dell’elezione del presidente della Repubblica. “Il mio messaggio è per Salvini e Meloni, loro rischiano la sindrome di Bersani. I numeri ce li hanno loro, se sono capaci portano a casa il risultato. Se no, vengono colpiti dalla sindrome di Bersani”, aggiunge. “Nel 2015 ...

