Quirinale, quella di Conte è una tattica suicida: dia tre buoni nomi e convinca i fuoriusciti (Di venerdì 14 gennaio 2022) di Carmelo Sant’Angelo Ambire in latino vuol dire “andare intorno” (amb- ‘attorno’ e ire ‘andare’), riferito ai candidati alle cariche pubbliche che “andavano in giro” a chiedere voti. Di qui il significato specifico del termine “ambitio-onis”, cioè il giro elettorale alla ricerca del consenso. Anche nell’accezione gnoseologica, non è pertanto sbagliato sostenere che il M5S sia un partito (stop all’ipocrita definizione di “movimento”) senza ambizione. A meno di 10 giorni dal voto non è stato capace di indicare un nome di una persona degna di aspirare al laico soglio del Quirinale. A questa osservazione Luigi Di Maio, l’eminenza grigia dei pentastellati, ha sempre risposto: “È troppo prematuro, così si rischia di bruciarne il nome”. Coerente con il profilo doroteo dell’interessato, proteso a conservare la posizione di privilegio acquisita. Ha imparato in fretta a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 14 gennaio 2022) di Carmelo Sant’Angelo Ambire in latino vuol dire “andare intorno” (amb- ‘attorno’ e ire ‘andare’), riferito ai candidati alle cariche pubbliche che “andavano in giro” a chiedere voti. Di qui il significato specifico del termine “ambitio-onis”, cioè il giro elettorale alla ricerca del consenso. Anche nell’accezione gnoseologica, non è pertanto sbagliato sostenere che il M5S sia un partito (stop all’ipocrita definizione di “movimento”) senza ambizione. A meno di 10 giorni dal voto non è stato capace di indicare un nome di una persona degna di aspirare al laico soglio del. A questa osservazione Luigi Di Maio, l’eminenza grigia dei pentastellati, ha sempre risposto: “È troppo prematuro, così si rischia di bruciarne il nome”. Coerente con il profilo doroteo dell’interessato, proteso a conservare la posizione di privilegio acquisita. Ha imparato in fretta a ...

