Quirinale | le femministe già litigano sull’appello della Maraini | «Presidente o “presidenta”?»

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Neanche il tempo di digerire l’appello pro-donna allanciato da Daciae già «l”altra metà del cielo» (copyright Mao Tse Tung) va disperdendosi lungo gli impervi sentierisua corretta interpretazione. Già, qual è il vero significato di quell’appello? «Non vuol dire una donna purché donna, ma una donna perché donna», prova a spiegare Caterina Soffici dalla colonneStampa. In realtà non spiega un bel niente. Meglio, spiega solo il purché, che effettivamente spesso racchiude un senso di disperata rassegnazione, ma non anche il perché. La scrittrice raccoglie firme per una donna alVuol dire forse che i purché sono riferibili alle Casellati o alle Moratti, quasi si trattasse di donne per caso, mentre il perché aderirebbe perfettamente, ad esempio, all’estremismo ...

niccolab : @pietroraffa Voglio la Casellati PdR solo per vedere i progressisti e le femministe fanatiche che tanto rompono la…

... la feroce ambizione di lady Macbeth ci andrebbe bene, nel posizionamento una - donna - al -, o la vogliamo che sia materna e sappia tirar la sfoglia? Per esempio: lepostmoderne ......antifemminista con un commento intitolato ' Quanto sessismo nell'appello rosa per il' se ... Come capitato in altri casi simili il tema offre il destro per attaccate 'Le' tout court ...Dopo il successo di "Mina Settembre", Serena Rossi torna in tv da protagonista con la la serie "La sposa". La serie ambientata sul finire degli anni 60 ...Come per il Colle, nella tragedia di Shakespeare rivista al cinema da Joel Coen in scena si vedono patti instabili e alleanze di comodo. Ma c’è anche un uomo sopraffatto da una moglie ambiziosa, tanto ...